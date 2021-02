Morre vítima de covid em Andradina o subtenente PM Marcos Vieira

ANDRADINA – A assessoria de Comunicação Social do 28º Batalhão, emitiu nota de pesar pelo falecimento por volta das 11h desta sexta-feira (26/02) na Santa Casa de Andradina, do subtenente aposentado Marcos Antônio Vieira Pinto, conhecido como sub Vieira, 55 anos. Ele estava internado desde o último dia 15 de fevereiro para tratamento da Covid-19.

“Sargento Vieira”, como ficou mais conhecido por ter trabalhado longo período na cidade com essa patente, foi policial militar por 30 anos no 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, passando há poucos anos para a inatividade por tempo de serviço.

Infelizmente o subtenente é mais uma vítima da Covid-19 em Andradina, que computa até esta sexta-feira, é a 108ª vítima da doença, segundo Boletim Epidemiológico 07/2021, informa a note.

Informação oficial dá conta que o sepultamento está previsto para acontecer as 15h, já que, devido o alto risco da transmissão do coronavirus, não haverá velório.