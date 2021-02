Irmão mata irmão com golpe de tesoura no coração no “Quinta dos Castanheiras”

ANDRADINA – Uma briga por motivos banais, ocorrida no final da noite de quarta-feira (24), acabou resultando em homicídio quando o ajudante geral Jhonatan Willian Batista de Souza, de 25 anos, assassinou com um golpe de tesoura no coração, seu irmão, o gesseiro Jefferson Lucas Batista de Souza, o “Jé”, 27 anos completados em janeiro último. Os dois moravam com a mãe na rua Osmar José Paro, no conjunto habitacional “Quinta dos Castanheiras”, em Andradina. O assassino foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão policial, onde foi indiciado por homicídio qualificado (motivo fútil), permanecendo à disposição da Justiça.

O crime aconteceu exatamente as 23h30, mas a confusão começou uma hora antes, próximo de 22h30, quando a vítima chegou de um serviço que estava executando em uma loja do shopping e encontrou a casa toda bagunçada, além da pia cheia de louças sujas e, segundo o próprio autor declarou à PM, foi interpelado de forma acintosa pelo irmão.

Ainda segundo o acusado, no auge da discussão o irmão teria se apoderado de uma tesoura e partido para cima dele e, na tentativa de se defender, teria acontecido o golpe fatal.

Ferido, o gesseiro teria então corrido até o cruzamento da rua em que mora com a rua Felício Xavier de Mendonça, onde caiu e até foi amparado pelo irmão, que ficou com a mão sobre o ferimento até a chegada do Corpo de bombeiros.

A vítima já foi socorrida em parada cárdio-respiratória e encaminhada até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foram realizadas manobras na tentativa de ressuscita-la, mas sem êxito. A morte de Jefferson foi atestado pelo médico plantoinista.

Já o acusado do homicídio permaneceu pelo local e foi detido pelos policiais militares cabos PMs Wladson e Jefferson, e encaminhado ao plantão policial, onde foi indiciado por homicídio qualificado (motivo fútil), e na manhã de quinta-feira (25), encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça. Depois de sua prisão ele acabou caindo em si da besteira que acabara de cometer e chorou muito no plantão.

Quando outros policiais militares que apoiavam a ocorrência foram vistoriar a residência em busca da arma utilizada no crime, localizou sobre o sofá da sala , um maço de cigarro contendo uma bituca de maconha, um pequeno invólucro com a mesma substância, bem como um prato com resquícios de cocaína. Ele alegou ser bicarbonato de sódio (produto utilizado para aumentar o volume da droga.

Tudo foi apreendido pela Polícia Civil e será periciado. Esses produtos tóxicos podem dar indícios da verdadeira história do homicídio, já que houve comentários de que a briga teria sido iniciado por causa de maconha.

Os dois irmãos moravam no quinta dos Castanheiras com a mãe, mas ela não estava no momento. Perguntado por ela para vizinhos, informaram que ela havia saído de casa fazia um dia e não havia retornado, inclusive sendo procurada para ficar responsável para a liberação do corpo do filho. Em sua ausência outros parentes foram contactados.

O delegado plantonista Thiago Rodrigues Barroca e um investigador de polícia foram até o local dos fatos, coletou informações e depois ratificou (confirmou) a voz de prisão em flagrante por homicídio doloso e manteve Jhonatan preso na carceragem da Seccional até ter sua remoção feita para a cadeia de Pereira Barreto.