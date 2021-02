Jovem de 19 anos é morta a tiros em Pompeia; ex-companheiro é suspeito do crime

No entanto, ao chegar no local, o homem invadiu a casa, sacou um revólver e efetuou dois disparos contra a vítima. Camila Eduarda Santos de Souza tentou correr para um quarto, mas foi seguida pelo criminoso, que terminou de matá-la e fugiu, ainda de acordo com a polícia.

Além de Camila, na casa também estavam a filha bebê do casal e outra criança, de um ano e nove meses, filho da jovem de um relacionamento anterior.

A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer buscas pelo suspeito, em conjunto com a Polícia Civil. O caso está sendo investigado como feminicídio.