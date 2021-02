28º BPM/I habilita policiais militares no uso da nova espingarda Benelli calibre 12 semi-automática

ANDRADINA – Os Policiais Militares pertencentes ao efetivo do 28º BPM/I de Andradina já estão sendo habilitados no uso da nova espingarda Calibre 12.

Fabricada pela marca italiana Benelli, é uma arma extremamente moderna, contando com o sistema semiautomático e de repetição e irá substituir as Espingardas CBC, que contam apenas com o sistema de repetição.

Desta forma o efetivo estará mais preparado para enfrentar ocorrências de gravidade, contando com armamento moderno e eficiente.