PM localiza no PJ moto furtada próximo da rodoviária de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na noite de quarta-feira (20), a motocicleta Honda FAN 125cc, na cor preta, furtada na madrugada do mesmo dia quando estava estacionada pela rua Euclides da Cunha, atrás da rodoviária. Nenhum suspeito foi detido. O veículo foi encaminhado para o plantão policial e o proprietário avisado de sua localização. O rapaz agradeceu o empenho da Polícia Militar.

A localização da motocicleta aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática quando a equipe realizava saturação pelos bairros Pereira Jordão e Jardim Europa com vistas a uma motocicleta Honda Fan 125cc, e os policiais militares receberam informação de uma testemunha ter visto dois indivíduos que estariam empurrando uma motocicleta pela rua Guiomar Soares de Andrade, sentido rua Paes Leme, com as características da moto furtada.

Diante da informação, os policiais intensificaram o patrulhamento adentrando ao vestiário abandonado do campo de futebol do bairro Pereira Jordão, próximo ao Tiro de Guerra. Ao realizarem vistoria no local localizaram a motocicleta já sem a placa e com farol danificado, entretanto a numeração do chassi estava intacta e foi possível realizar consulta junto ao Copom, constatando que a mesma era produto de furto.

Os policiais militares fizeram contato com o proprietário da moto, que compareceu ao local reconhecendo com sendo sua a motocicleta localizada. Na ocasião ele externou seu profundo agradecimento pelo empenho dos policiais em encontrarem e restituírem sua motocicleta, seu único patrimônio.