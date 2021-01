Motorista é preso pela Polícia Rodoviária furtando etanol de carreta

GUARAÇAÍ – A Polícia Rodoviária prendeu no final da noite de segunda-feira (18), um motorista de uma empresa de distribuição de combustível, furtando etanol da carreta que dirigia. No momento da abordagem ele estava com 2 galões com aproximadamente 40 litros de etanol e mais 2 vazios, 2 baldes e 1 funil. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e pagou fiança de um salário mínimo para responder ao processo em liberdade.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300), quando a equipe deparou com uma carreta tanque da Marca Iveco, na cor vermelho, e reboque tanque, na cor branco, estacionado e com as luzes desligadas debaixo de um retorno da rodovia existente próximo do município de Guaraçai, em local ermo e escuro.

Suspeitando de que algo ilícito estivesse acontecendo, até mesmo um assalto com o motorista, os policiais rodoviários realizaram a abordagem no condutor, sendo constatado que havia alguns galões que o motorista da carreta estava retirando etanol do reboque tanque, alegando ser sobra que fica no encanamento que descarrega o mesmo.

Mais foi verificado que as bocas de saídas estavam todas com lacre e as tampas superior estavam lacrados.

Quando os policiais questionaram o motorista o porque dele estar ali e com galões de combustíveis ao lado da carreta, ele declarou ter carregado o etanol na cidade de Lucélia e que iria descarregar o combustível nas cidades de Guaraçaí (próximo do local da abordagem) e ilha Solteira, distante aproximadamente 100 Km, e que estava retirando um pouco para seu veículo

No momento da abordagem haviam 2 galões de 20 litros cada um, totalizando 40 litros de etanol e mais 2 galões vazios, além de 2 baldes e 1 funil.

O motorista acusado, os galões com combustíveis, bem como os vazios, foram apresentados no plantão policial de Andradina, sendo devidamente devolvidos aos proprietários, juntamente com o caminhão tanque.