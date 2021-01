Mecânico é preso acusado de tentativa de homicídio no bairro Bela Vista

ANDRADINA – O mecânico M. S. S., o “Rolinha”, de 44 anos, residente na rua São Sebastião, bairro Pereira Jordão, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (23), acusado de tentativa de homicídio contra o pensionista L. F. S., 44 anos, morador na rua Armando Salles, bairro Bela Vista. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão da justiça se responderá ao processo preso ou em liberdade. Foram apreendidos uma faca e um pedaço de pau usados no crime.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para o atendimento de ocorrência onde uma pessoa foi esfaqueada em sua própria residência, pelo bairro Bela Vista, estando em estado grave.

As equipes de Força Tática, juntamente com a Rocam – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas e CGP – Comando de Grupo Patrulha, direcionaram o patrulhamento para o referido bairro e após contato com a esposa da vítima, colheram informações sobre o autor da tentativa de homicídio.

Foi acionado socorro médico (UR Corpo de Bombeiros) para a vítima, bem como a preservação do local com os objetos utilizados para o cometimento do crime, uma faca e um pedaço de madeira.

O CRIME

Segundo informações do acusado à reportagem, ele alegou que estava mantendo um relacionamento amoroso com a companheira da vítima, que teria telefonado para ele durante a tarde, pedindo que fosse até à casa dela.

Ainda na versão dele, ao chegar no imóvel, ele deparou-se com o marido dela, se desentenderam e entraram em luta corporal. Durante a briga teria ocorrido o esfaqueamento.

OUTRO LADO

Já a mulher pivô do crime, a diarista A. S. S., de 32 anos, informou à reportagem que teve sim um caso com ele no passado, mas ao perceber a agressividade dele, começou a se afastar dele e até solicitar uma Medida Protetiva contra ele, sendo concedida pela Justiça em 30 de novembro de 2020.

Como o mecânico não aceitou o “não” como resposta para continuidade do relacionamento, começou a telefonar para ela e mandar mensagens ameaçadoras caso ela não voltasse a sair com ele.

EMBOSCADA

Ainda segunda a mulher disse à reportagem, na noite do crime ele chegou de supetão na casa, abriu um dos portões (que não possui cadeado), sendo o barulho escutado pelo marido da mulher. Ao sair no quintal, o agressor teria desferido uma paulada na cabeça da vítima, provocando um corte no couro cabeludo e em seguida esfaqueado-a pelo menos cinco vezes, atingindo-a no braço (duas vezes), perna (duas vezes), com comprometimento do tendão e de uma artéria, e outra na altura do tórax, com perfuração de pulmão.

Mesmo ferido, o marido da mulher entrou em luta corporal com o agressor e os dois caíram no chão, provocando a quebra do cotovelo esquerdo do acusado do crime. Depois disso, ele fugiu sentido ao bairro Quinta dos Castanheiras.

O delegado que registrou a ocorrência esteve na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e foi informado pela médica que o paciente teve cinco perfurações por faca e o estado de saúde era considerado grave, por isso não seria possível ouvi-lo. Posteriormente a vítima foi transferida para a Santa Casa, sendo internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde permanecia até o fechamento dessa edição.

Devido o braço quebrado, o acusado do crime também foi levado à UPA, onde exame apontou que ele teve um osso do braço esquerdo (cotovelo) quebrado. Depois de ser medicado, foi apresentado no plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

A residência onde ocorreu a tentativa de homicídio foi periciada e a faca usada no crime apreendida.

PASSAGENS

O mecânico acusado da tentativa de homicídio é figura bem conhecido das equipes e com extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, porte de armas, porte de entorpecentes, ameaças, lesão corporal entre outros crimes. Durante a entrevista o autor detido informou que o crime se deu por motivos passionais.