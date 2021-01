Dupla ferida em acidente no trevo da Integração com Av. Rio Grande do Sul

ANDRADINA – Dois rapazes sofreram contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde da última terça-feira (19), no trevo da Rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” com a Av. Rio Grande do Sul. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao hospital da Unimed, foram medicados e liberados horas depois. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a dupla estava a bordo da Titan 150cc, na cor azul, seguindo pela rodovia Integração, sentido Nova Independência/Andradina quando, ao contornarem o trevo da avenida Rio Grande do Sul foram acertados pelo GM Prisma, dirigido por um aposentado, que saía de Andradina por aquele trevo.

Com o choque lateral os dois ocupantes da motocicleta caíram no asfalto sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo. Segundo os bombeiros, a princípio não foram constatadas fraturas nas duas vítimas.

Com a queda a motocicleta sofreu pequenas avarias, como riscos na carenagem, entortamento do guidão, do pedal de freio e estribo de apoio do pé, lado direito. Já o Prisma sofreu pequenos danos no retrovisor do lado direito, o que havia batido nos ocupantes da moto. A pista no local do acidente não precisou ser interditado, já que as vítimas e os veículos ficaram pelo acostamento do trevo.