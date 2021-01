Incêndio destrói veículo de distribuidora de bebidas de Andradina

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na manhã da última quinta-feira (21), provavelmente provocado por um curto circuito, destruiu completamente a parte da frente, incluindo motor, parachoque, paralamas e pneus da picape Fiat Strada, cor prata, pertencente a empresa ABS Distribuidora de Bebidas, localizada na rua Tiradentes, centro. A intervenção do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas destruíssem por completo o veículo, que possui seguro. Os responsáveis pela empresa foram orientados a registrarem boletim de ocorrência no 1º DP.

O sinistro aconteceu quando um dos funcionários da empresa teria ido levar uma peça em uma auto elétrica e, após retornar para seu local de trabalho, teria parado a picape Fiat Strada como de costume dentro do barracão da empresa, deixando-a estacionada e desligada. Depois de alguns minutos sentiu um forte cheiro de fumaça e ao retornar ao local encontrou o veículo em chamas e cheio de fumaça.

Desesperado, pediu ajuda de outros funcionários da empresa para colocar o veículo pegando fogo para fora do barracão, para evitar que as chamas se alastravam para todo o prédio, que estava cheio de garrafas pet (altamente inflamável), além de cilindros de gás. Todos passaram por um grande susto e se arriscaram muito, avaliou um dos bombeiros que atendeu a ocorrência. Ninguém se feriu no episódio.