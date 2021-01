Polícia Rodoviária prende boliviano com embalagens recheadas com cocaína

PRESIDENTE VENCESLAU – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na madrugada de sábado (23), um cidadão de nacionalidade boliviana acusado de tráfico internacional de entorpecentes, depois de flagra-lo em um veículo de aplicativo com 4 caixas de alfajores (uma espécie de embalagem de chocolate nobre), contendo 48 unidades recheadas com cocaína que, depois de pesadas totalizaram 4 kg da droga. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Policia Civil.

A prisão do boliviano aconteceu quando a equipe TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária estava pela Rodovia Raposo Tavares, trecho da cidade de Presidente Venceslau, onde abordou um veículo Fiat/Siena, placas de Campo Grande/MS.

Durante a abordagem a equipe descobriu que o condutor era motorista de aplicativo e estava transportando um passageiro de nacionalidade Boliviana, porém, os policiais rodoviários perceberam o nervosismo do passageiro, motivo pelo qual foi realizada uma busca veicular, na qual resultou na apreensão de 4 caixas de alfajores (uma espécie de embalagem de chocolate), contendo 48 unidades recheadas com cocaína, totalizando 4 kg da droga. Todas as embalagens com as drogas estavam na mala do passageiro.

O acusado, bem como a mala com a droga e o motorista de aplicativo foram apresentados na Delegacia de Polícia de Presidente Venceslau, onde o criminoso foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O motorista de aplicativo foi ouvido como testemunha e liberado ao final da ocorrência. 4 caixas de alfajores recheados com cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil.