PM de Andradina captura foragido do sistema prisional do MS

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde da última segunda-feira (12), o desempregado Marcelo dos Santos Macedo, o “Marcelinho, 41 anos, residente na rua 7 de Setembro, no bairro Passarelli, por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul, de onde era foragido do sistema prisional daquele estado desde outubro de 2020. Encaminhado para o plantão policial, permaneceu recolhido na cadeia de Pereira Barreto até a Justiça de MS venha recambia-lo.

A captura do foragido aconteceu quando policiais militares que realizavam patrulhamento pelo bairro Passarelli tomaram conhecimento que ele era foragido do sistema prisional da cidade de Dourados/MS, onde cumpria condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, e já estava no regime semiaberto.

Segundo o apenado, ele se revoltou quando a Justiça daquele estado não lhe concedeu o direito da saidinha devido a pandemia do coronavirus e por isso fugiu, mesmo estando no semiaberto. Restavam menos de dois anos para ele cumprir a pena imposta a ele, dos quase oito anos de condenação, para que ele pleiteasse a liberdade completa para cumprir parte final da condenação em liberdade.

Agora do semiaberto, sua pena vai regredir para o regime fechado e ainda responderá processo por fuga de presídio.