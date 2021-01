Casal ‘despeja’ notas falsas no comércio andradinense

ANDRADINA – A Polícia Civil já está em poder de imagens que flagraram na tarde da última quarta-feira (13), um casal “despejando” notas falsas de R$ 200,00 no comércio andradinense. Um terceiro elemento aparece em algumas imagens agindo junto. A Polícia Militar foi acionada rapidamente depois do Grupo vizinhança Solidária entrar em ação, realizou patrulhamento em toda cidade, mas não localizou nenhum dos suspeitos. Um dos casos foi registrado no 1º DP e repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais.

O caso em que a dupla age rapidamente foi em uma farmácia, a Drogaria Moretti, localizada no cruzamento das ruas Alexandre Salomão com Rodrigues Alves, centro, quando o casal efetuou uma compra e ‘pagou’ com uma nota falsa de R$ 200,00, obtendo o troco. Depois da “compra” o casal saiu do estabelecimento e o golpes só foi percebido quase uma hora depois.

Os responsáveis pela farmácia então disponibilizaram as imagens no Grupo de Vizinhança Solidária e os comerciantes em geral foram alertados.

Mesmo assim o casal, agora junto com um terceiro elemento, agiram rápido e praticaram o mesmo golpe em uma lanchonete, que não foi identificada, passando a nota falsa de R$ 200,00 e recebendo o troco. Depois que o proprietário da lanchonete tomou ciência do golpe na farmácia, foi verificar a nota, percebeu ser falsa. Ele também disponibilizou nos grupos as imagens agora do trio infrator.

Depois dos golpes, o trio fugiu em um veículo Ford Ka, na cor branco. O detalhe é que essa automóvel estava sem as placas de identificação, dificultando ainda mais o trabalho de investigação. Quem souber de informações que ajudem a solucionar esse caso, pode repassar para a Polícia Civil, ou se depararem com os elementos das imagens, libar imediatamente para a Polícia Militar, através do 190.