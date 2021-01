Rapaz é detido com arma branca na cintura ao se envolver em briga de travestis

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de quarta-feira (13), o desempregado João Gabriel Silva Melo, de 27 anos, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Benfica, acusado de lesão corporal, depois de agredir um travesti que havia se desentendido com uma pessoa que ele convive em união homoafetiva, conhecido pelo apelido de “Rubi”. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por lesão corporal e liberado ao final da ocorrência. Uma faca e uma barra de ferro localizadas com eles foram apreendidos pela Polícia Civil.

A desinteligência entre “Rubi” e outro rapaz identificado G. H. S., 23 (também travesti), aconteceu às 20h30, no cruzamento das ruas Alexandre Salomão com D. Pedro I, ao lado da praça Tóquio, centro, conhecido ponto de prostituição masculina e o acusado foi intervir em favor de “Rubi”, com quem vive uma união homoafetiva. João Gabriel acabou ferindo a perna esquerda de G. H.S., porem, pelo ferimento não ser grave, ele recusou ser levado até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e deteve João Gabriel. Ao submete-lo a revista pessoa, localizou em sua cintura uma faca com mais de 30 centímetros de lâmina, além de encontrar uma barra de ferro amarrada junta a uma bicicleta que ele utilizava.

João alega que não agrediu Gustavo e que somente separou uma briga entre Gustavo e “Rubi”, sua “esposa”.

O autor e a vítima foram encaminhados pela PM até o plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência de lesão corporal, e os dois foram liberados. Ambos voltaram para o ponto de prostituição localizado na rua Manoel Teixeira de Freitas, que até já ganhou um apelido pitoresco.