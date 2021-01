Incêndio suspeito de ser criminoso destrói parcialmente edícula na Vila Botega

ANDRADINA – Um incêndio suspeito de ser criminoso ocorrido na noite de quarta-feira (13), destruiu parcialmente uma edícula localizada na rua Aquidauana, próximo do número 100, na Vila Botega. Felizmente ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. O fato aconteceu devido o acirramento dos ânimos entre familiares proprietários do terreno e da edícula, que é alugada. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Passava das 20h quando o morador da edícula, que estava na casa de um amigo, foi avisado por vizinhos que o local estava pegando fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou rápido e agiu a tempo antes que as chamas tomassem conta de toda a edícula, que possui três cômodos.

Mesmo assim os prejuízos para o morador que aloca o imóvel foi alto, porque perdeu uma cama, roupas de uso do dia a dia, além de parte do telhado ter sido destruído durante o fogo e o combate às chamas.

Depois que o policiamento foi acionado, uma familiar da dona do imóvel informou que o fogo pode ter sido provocado por um irmão dela, que estaria revoltado por não participar da divisão do que é recebido pelo aluguel da casa. A informação também foi confirmada pelo inquilino do imóvel. O rapaz causador do incêndio seria usuário de entorpecentes, conforme relataram vizinhos.

COINCIDÊNCIA OU TRAGÉDIA

No mesmo quintal da rua Aquidauana, próximo do nº 100, uma outra edícula foi completamente destruída pelas chamas há vários anos e também havia suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Não há informações sobre o que foi apurado e se foi mesmo criminoso.