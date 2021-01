Rapaz é preso acusado de furtar a casa da mãe da presidente da Câmara de Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – O ajudante geral Jonathan Vinícius Barreto da Silva, 26 anos, residente na rua Manoel Rodrigues dos Santos, foi preso pela Polícia na madrugada de sexta-feira (15), acusado de furto qualificado, depois de flagrado com diversos produtos furtados da residência da comerciante M. A. C., localizada na rua José Miguel dos Santos, no bairro Morada do trevo. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto. Ele já tem passagens por furto (Art. 155) e roubo (Art. 157)

A prisão do acusado aconteceu a vítima, que é mãe da presidente da Câmara de Vereadores do município, Denise Coimbra e ao chegar de seu trabalho, percebeu a falta de vários objetos levados depois que algum indivíduo abriu um enorme buraco em uma das paredes laterais da casa. Em seguida os ladrões abriram uma das portas da casa em seguida para saírem com os produtos furtados. Provavelmente onde outros dois elementos já esperavam em um veículo VW Gol, na cor branco (flagrado em imagens de câmeras de segurança).

Os policiais militares Cb PM Freitas, Cb PM De Mello e Sd PM Zuccolini, de serviço, além do Sd PM Felipe (folga), foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto pelo bairro Morada do trevo e em contato com a vítima, ela informou que ao retornar do trabalho observou sua residência revirada, sendo constatado uma porta arrombada; o local foi preservado para o trabalho da perícia técnico/científica de Andradina.

Foram apresentadas à vítima algumas fotos que prontamente reconheceu uma como sendo a de um indivíduo que pela manhã de quinta-feira (14), andou nas imediações do bairro em atitude suspeita, tocando as campainhas das casas e aguardando para ver se o proprietário se manifestava para possivelmente adentrar, em caso de estarem vazias, bem como foi vista a sua movimentação em imagens gravadas pela câmera de segurança de uma das casas.

Foi feito contato com o Sd PM Felipe que em apoio a equipe, de folga em trajes civis, deslocou até à residência do suposto autor que, ao ser indagado a respeito do furto ocorrido, demonstrou grande nervosismo.

Solicitada pelos policiais militares de serviço, a esposa do autor autorizou a entrada da equipe na residência, onde foram localizados grande parte dos produtos furtados: um forno microondas, escova de cabelo, 7 garrafas de whisky da marca Chivas, ferro black Decker, kit de maquiagem PW, escova modeladora de cabelo elétrica Mondial, lixadeira de pé Pellix, lanterna Profiled, secador de cabelo, receptador digital, três caixas de som, relógio de pulso Bea sister e seis perfumes importados.

A vítima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

A vítima relatou que também foram levados outros produtos eletrônicos de sua casa e ainda não recuperados, entre eles: TV 42″ Philco, TV 43″ Samsung, fritadeira elétrica, celular moto G7, 8 garrafas de whisky de marcas variadas, 20 frascos de perfumes importados, também de marcas diversas.

Diante das evidências de crime, foi dada voz de prisão ao autor J. V. B. S., 26, com passagens anteriores por furto e roubo, sendo conduzido, juntamente com os produtos do furto e a vítima, até à Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado Carlos Sergio Falsiroli, o indiciou pelo crime de furto qualificado, ART. 155 do CP § 4°, inciso 1º.

Ele não revelou os nomes de seus comparsas e nem a procedência do veículo flagrado nas imagens de circuito de segurança.