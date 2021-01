Trio é detido com droga e balança de precisão; Maior acaba preso e 2 menores liberados

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar deteve na noite de quinta-feira (14), um trio formado por um adulto e dois adolescentes acusados de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-los em um veículo VW Golf, na cor verde, com 20 gramas de crack, balança de precisão e R$ 175,00 em dinheiro. Na casa de um adolescente também localizou balança de precisão e produto de furto. Encaminhados à Delegacia de Polícia, o maior foi indiciado e recolhido à cadeia pública local e os menores liberados ao término da ocorrência.

A detenção do trio aconteceu quando os policiais militares Michel, Satin e Murilo, em patrulhamento visualizou o veículo VW Golf, na cor verde, com os três indivíduos, sendo o motorista G. S. S., conhecido pela prática de venda de droga e tendo como passageiros dois menores.

Abordados e revistados, com eles nada de ilícito foi localizado, porém, ao ser realizada busca veicular foram localizados na porta do motorista uma pequena sacola contendo 1 pedra bruta de crack que pesou 20 gramas, 1 balança digital de precisão, diversos saquinhos plásticos (próprios de gelinho), para o embalo da droga e, no console do veículo, uma maquininha de passar cartão, além de R$ 175, 00 em células diversas, que estava com o condutor.

Com apoio das demais equipes, CGP 1° Sgt Custódio, Sd Boarete; Cb Belinelo, Cb Magalhães; Cb Santos e Sd Venâncio, todos se deslocaram até às residências dos mesmos onde, na casa do motorista do Golf, G. S. S., localizou um projetor de propriedade do MEC (produto de furto) e na residência de um dos menores, localizado no guardarroupa, outra balança digital de precisão com resquícios de pó branco.

Os três detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia do município onde o delegado ratificou a voz de prisão para G. S. S., e liberou os menores. Além da droga e objetos localizados, o veículo Golf também foi apreendido pela Polícia Civil.

MIL NOTICIAS/Agência