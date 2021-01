Vendedor de frutas é preso acusado de tráfico de drogas em Guaraçaí

GUARAÇAÍ – O vendedor de frutas “W.,”, o “Nenê” ou “Doidão”, de 51 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã do último domingo (03), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 6 porções de crack prontas para a venda, além de R$ 217,00 em dinheiro. Conduzido até a Delegacia Seccional de Andradina, a delegada de plantão ratificou a voz de prisão, indiciando-o e permanecendo preso à disposição da Justiça. A droga e o veículo que ele dirigia foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Guaraçaí, quando uma equipe composta por Cabo PM Costa e Cabo PM Freitas, avistou um veículo Ford Del Rey, cor bege, conduzido pelo suspeito W., 51 anos, sem profissão definida (trabalha exporadicamente de vendedor de frutas), morador da própria cidade, conhecido nos meios policiais, inclusive com várias denúncias em seu desfavor referente ao tráfico de drogas.

Diante da suspeita, foi dado o sinal de parada porém, o indivíduo desobedeceu a ordem e evadiu-se na tentativa de se livrar do flagrante. Ele foi acompanhado, detido e abordado.

Durante a busca pessoal encontraram em seu poder 6 porções de crack devidamente embaladas e prontas para o comércio, além de R$ 217,00 em dinheiro.

Diante das denúncias e do material ilícito localizado com o acusado, foi dada voz de prisão a ele, sendo conduzido até o plantão da Delegacia Seccional de Andradina onde a delegada ratificou a voz de prisão, indiciando-o por tráfico de drogas, de acordo com o Art 33 da lei 11.343/2006, da Lei de Entorpecentes, permanecendo preso à disposição da Justiça.

O veículo em questão, assim como as porções de crack, foram apreendidos para serem periciados pela Polícia Civil.