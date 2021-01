Recebe alta hospitalar rapaz agredido a facadas na virada do ano novo

ANDRADINA – Recebeu alta esta semana da Santa Casa local, onde esteve internado, o jovem K. M. S. S., de 25 anos, residente na Av. Jean Bernard, no jardim Europa, violentamente agredido a golpes de faca na madrugada do dia 01 (virada do ano), quando estava em uma confraternização de fim de ano pela rua Augusto Rosa, na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa. Na ocasião ele havia sido socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e transferido à Santa Casa, devido a gravidade dos ferimentos. O caso foi repassado para DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil.

A tentativa de homicídio, segundo boletim de ocorrência, aconteceu às 5h, quando a vítima estava na referida confraternização e teria sido chamado por um homem conhecido por Osvaldo e, já na rua os dois teriam discutido e o agressor desferiu as facadas contra o rapaz atingindo-o mais violentamente na clavícula e tórax. O agressor fugiu e o autônomo ficou caído na rua até a chegada dos bombeiros.

Quando os policiais conversaram com o rapaz ferido lá na UPA, constataram que ele havia ingerido bebida alcoólica, mas teve condições de falar o primeiro nome de seu agressor e que a tentativa de homicídio pode estar ligado a divergências da vítima com o filho dele. Porém, com muitas palavras e pensamentos desconexos, não foi possível coletar mais informações.

Agora a Polícia Civil está investigando para desvendar quem seria essa pessoa chamada Osvaldo, que o agrediu o autônomo K. M. S. S., de 25 anos e colocou em risco sua vida. Outra informação importante relatada pelo rapaz ferido é que essa pessoa que tentou contra ele seria “pai do Oséias”, também morador no Jardim Europa.