Homem agredido a pauladas no bairro Antena continua internado

ANDRADINA – O pedreiro Ednilson Moreira, de 52 anos, precisou ser internado na Santa Casa local, segundo informações, depois de ser violentamente agredido a pauladas na noite de segunda-feira (04), quando estava em um bar localizado na rua Goiás, próximo do cruzamento com a rua Pereira Barreto, bairro Antena. Nenhum agressor foi detido na ocasião e a Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial. O caso foi repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil.

As agressões teriam acontecido quando ele e um rapaz teriam discutido por motivos familiares e o agressor, bem mais novo, teria se apoderado de um pedaço de caibro e o agrediu várias vezes na cabeça, provocando cortes profundos e um trauma craniano leve.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Andradina, onde passou por sutura dos cortes na cabeça e permaneceu internado devido o trauma craniano. A bicicleta que ele estava ficou aos cuidados de parentes.