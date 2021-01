Foragido da justiça provoca grave acidente de trânsito em fuga alucinada

Por quase 15 minutos ele provocou um caos no trânsito de vários bairros de Andradina, até perder o controle e bater em Biz pilotada por uma mulher no bairro Antena

ANDRADINA – O foragido da Justiça Rodrigo de Souza Santos, o “Rô”, de 29 anos, residente na rua ‘D’ da cohab do Bairro Pereira Jordão, provocou um gravíssimo acidente de trânsito na noite do último domingo (03), no cruzamento das ruas Goiás com Benjamin Constant, bairro Antena, em uma fuga alucinada na tentativa de se livrar da captura e, em consequência, voltar novamente à prisão. Também muito ferido, foi encaminhado até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo sob custódia até o dia seguinte quando foi recambiado para o sistema prisional.

O acidente aconteceu depois de “Rô”, envolvido na primeira leva da guerra de gangues e com condenações de homicídios e tentativas, tentar se livrar de uma abordagem da Polícia Militar no cruzamento das ruas Tietê com João Miguel amorim, no bairro Pereira Jordão. Ele pilotava uma moto CB 300, na cor amarela e se assustou ao notar a presença da viatura policial, olhando diversas vezes para trás, fazendo com que os policiais militares o reconhecessem.

Foi dado ordem de parada ao condutor da moto, mas ele desobedeceu e iniciou a fuga alucinada, sendo então ligados os sinais sonoros e luminosos da viatura, além de pedido de apoio das demais equipes de serviço naquela noite, inclusive da equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, que foi fundamental para o sucesso na captura do perigoso foragido.

A fuga se estendeu por várias ruas dos bairros Pereira Jordão, cohab São João e Jardim Europa, onde, no cruzamento das ruas Matheus Munhoz Ruis com Holanda, nos fundos do clube Rolex, ele bateu contra a lateral direita de uma viatura militar, danificando a porta do passageiro, caixa de ar e espelho retrovisor.

Mesmo depois da batida na viatura, ele continuou a fuga pelo jardim Alvorada, centro e bairro Antena onde, ao passar em duas valetas de escoamentos de águas pluviais existentes no cruzamento das ruas Goiás, com Benjamin Constant, perdeu o controle de pilotagem, caiu da motocicleta e bateu o corpo violentamente contra a traseira de um Fiat Pálio, na cor azul, pertencente a A. S. P., 48 anos, residente na cohab do bairro Gasparelli, que estava na casa da sogra e só escutou o barulho da colisão.

Logo depois que o foragido caiu para um lado, a motocicleta CB 300 seguiu sozinha desgovernada e bateu violentamente contra a traseira da Honda Biz, na cor azul, pilotada pela aposentada E. J. D., de 66 anos, residente na cohab do bairro Benfica. Ela tinha ido ver um filho que mora ali próximo, mas ele não estava e ela retornava para sua casa, quando aconteceu o acidente.

Na pancada, ela acabou fraturando o fêmur da perna direita e foi imobilizada e socorrida pelos homens do Corpo de Bombeiros e encaminhada até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Pouco tempo depois de estabilizada, foi transferida para Policlínica da Santa Casa local, onde passaria por cirurgia para correção da fratura.

Quando policiais realizaram pesquisa no sistema Prodesp, constataram que ela era procurado pela Justiça por haver fugido da penitenciária de Presidente Prudente no dia 26/10/2020, onde cumpria pena no regime semi-aberto. Não foi informado no boletim de ocorrência por quais crimes ele cumpria pena.

As duas motocicletas sofreram avarias e o Pálio teve quebrado parte da “saia” traseira.