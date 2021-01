Mulher se fere ao provocar acidente de moto no centro de Andradina

ANDRADINA – A dona de casa V. L. S. G., de 57 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última segunda-feira (04), no cruzamento das ruas Alexandre Salomão com Dom Bosco, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a mulher pilotava a Titan 150cc, na cor cinza, pela rua Dom Bosco, sentido bairro/centro e no cruzamento citado passou direto pela sinalização de trânsito, batendo violentamente contra a lateral dianteira esquerda do Honda Fit, na cor preto, dirigido pela vendedora de semi-jóias F. E. C., de 23 anos, residente no Jardim Europa, que estava com um filho ainda de colo na cadeirinha no banco traseiro do veículo.

Com o forte impacto a mulher caiu da motocicleta e sofreu os ferimentos pelo corpo. Já a motorista do Fit e seu filho nada sofreram, apenas passaram por um grande susto.

Com o impacto a motocicleta sofreu entortamento do guidão, pedais de estribo (apoio do pé) e de câmbio das marchas, os dois do lado esquerdo, além de pequenos riscos. Já o Honda Fit sofreu amassamento da porta do motorista, paralama e quebra do retrovisor, lado esquerdo.