Adolescente acusado de envolvimento em homicídio é detido por tráfico de drogas

ANDRADINA – Um adolescente de 15 anos, residente na rua tenente Valdomiro Garcia Rafael (antiga Urubupungá), bairro Passarelli, foi detido pela Polícia Militar no final da tarde de quinta-feira (07), acusado de ato infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com uma pedra brita de crack pesando 5 gramas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator, que é acusado do envolvimento no homicídio (inicialmente era tentativa, mas a vítima não resistiu aos ferimentos), do funcionário do frigorífico, Gabriel Mota, o “Motinha”, aconteceu quando uma equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, composta pelos soldados PMs Carvalho e Cleyton, em patrulhamento e saturação pelo bairro Jardim Europa, bairro este alvo de indivíduos causadores de várias tentativas de homicídio e homicídio consumado, foi solicitado para averiguação de atitude suspeita.

Iniciado o patrulhamento juntamente com as equipes de Reforço Operacional com vistas aos indivíduos denunciados quando, em determinado momento os policiais abordaram alguns usuários de drogas, os quais, depois de revistados, nada de ilícito foi localizado, porem em conversa formal e com medo de represálias, informou que o adolescente P., de 15 anos, envolvido na tentativa de homicídio ocorrida no último dia 05, no bairro Pereira Jordão, estaria saindo do bairro Otávio Minholi juntamente com mais outro indivíduo, que iriam até o bairro Santa Cecília adquirir entorpecentes.

A mesma informação dava conta que o menor infrator iria comprar o crack e fracionar a droga (quebrar em porções menores) e depois revender, afim de levantar dinheiro para comprar uma arma e devolver aos “manos” do bairro, o qual tinha perdido em 10/04/2020, quando foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, do qual passou aproximadamente 8 meses apreendido.

Diante dos fatos e do conhecimento que P. está envolvido com os últimos acontecimentos, os policiais militares iniciaram as diligências com as equipes de Reforço Operacional e, quando nas confluências da Ruas Santa Terezinha x Presidente Vargas, em frente d estádio municipal, avistaram o veículo Fiat Pálio, na cor branco, conduzido por D., tio do acusado do homicídio no bairro Pereira Jordão e em seu interior estavam P. e R., os dois adolescentes.

Abordados e submetidos a busca pessoal conforme preconiza o procedimento operacional padrão de abordagem em veículo, com D. e R., nada de ilícito foi localizado porém, na posse de P., foi localizado no bolso dianteiro esquerdo da bermuda uma pedra bruta de entorpecente aparentando ser crack, embalada em papel plástico branco e que, após pesagem, aferiu aproximadamente 5 gramas.

O adolescente infrator P., alegou ter ido até o bairro Santa Cecília afim de adquirir o entorpecente para seu uso. Diante do material ilícito localizado foi dada voz de apreensão ao adolescente pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecente Art 33 da lei 11343/2006 e conduzido juntamente com os outros dois envolvidos e o Pálio até o plantão policial, não sendo necessário a utilização de algemas para a condução dos envolvidos.

Por fim autoridade de polícia judiciária, ciente dos fatos narrados pela equipe optou por ratificar a voz de apreensão ao adolescente P, recolhendo a carceragem para posterior ser apresentado em audiência de custódia, e liberando os demais junto com o veículo Pálio.