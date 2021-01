Morre morador do bairro Pereira Jordão atingido por tiros na terça-feira

TUDO SE REPETE

ANDRADINA – Morreu na madrugada desta sexta-feira (8), o operário do frigorífico de Andradina, Gabriel Motta, o “Motinha ou Biel”, de 22 anos, alvejado por dois tiros na noite de terça-feira (05), quando estava sentado em uma escadaria localizada no cruzamento das ruas Paes Leme, com Hélio Perecin (onde ele morava), no bairro Pereira Jordão. Seu corpo vai ser velado agora a tarde, a partir das 15h na funerária Rosa de Saron e o sepultamento acontece às 17h30, no cemitério são Sebastião.

Segundo o apurado pela reportagem, os tiros aconteceram quando “Motinha” estava sentado naquela escadaria, como sempre fazia sozinho ou com amigos, e foi confundido por dois adolescentes, um de 15 anos, morador no bairro Passarelli e outro de 14, do Jardim Alvorada, com um desafeto do mesmo bairro e que tem o mesmo apelido (Bielzinho, porém de 17 anos).

Sem tempo para reagir, a vítima foi atingida por dois, dos três tiros disparados contra ela, acertando-a na cabeça (altura da testa) e outro entre o tórax e a clavícula. Gabriel é mais uma vítima da guerra de gangues travada entre jovens de bairros de Andradina. “Motinha”, vinha lutando pela vida desde então, quando foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.

Segundo familiares e amigos informaram à reportagem, ele não tinha envolvimento na famigerada guerra de gangues de bairro e acabou sendo alvejado por ser amigo de alguns desses jovens do Pereira Jordão.

Na noite dos tiros (terça-feira), Gabriel foi levado de carro por amigos até o UPA (Unidade Básica de Saúde), e transferido para a Santa Casa de Andradina, onde conseguiram extrair o projétil que estava alojado no tórax dele. Já o segundo projétil que estava alojado na testa não foi possível a remoção por estar em lugar de alto risco e de grande complexidade, por este motivo os médicos decidiram por transferi-lo para a cidade de Araçatuba, onde ficou internado até esta madrugada, porém, acabou não resistindo e indo a óbito próximo das 2h30.

ADOLESCENTE DETIDO E SOLTO

Um dos suspeitos de ter efetuado os tiros que acabaram vitimando “Motinha”, o adolescente de 15 anos e residente no bairro Passarelli, foi apreendido pela Polícia Militar na noite dos fatos porém, por falta de provas robustas (contundentes), e no aguardo do exame residuográfico (pólvora nas mãos), acabou sendo liberado pela Polícia Judiciária. O outro suspeito, um adolescente de 14 anos e morador no Jardim Alvorada não foi localizado naquela ocasião.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência localizada próxima do local dos fatos pode ser esclarecedora para se apurar a participação de cada um no triste episódio nessa guerra que já está em sua terceira geração e não acaba nunca, vitimando muitas vezes pessoas inocentes.

TRÁFICO DE DROGAS

O mesmo adolescente de 15 anos detido na noite de terça-feira (05), apontado como autor dos disparos e liberado pela Polícia Judiciária por falta de provas robustas, foi apreendido na noite de quinta-feira (07), acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado pela Rocam com aproximadamente 10 gramas de crack. Encaminhado ao plantão policial, permaneceu à disposição da Justiça.

TIROS NO JARDIM EUROPA

Na noite da mesma quinta-feira (06), a reportagem foi informada por moradores (desesperados) que um veículo na cor preta teria passado com quatro indivíduos pela divisa dos bairros São João e Jardim Europa, conhecido como “pontinha” e efetuado para o alto vários disparos de arma de fogo. Não houve registro de feridos e a Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento, mas não localizou nenhum suspeito.