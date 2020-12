Funcionário de depósito de gás tem suspeita de fratura de tornozelo em acidente de moto

ANDRADINA – Um homem de 55 anos, gerente de um depósito de gás, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, com suspeita de fratura do tornozelo direito, além de escoriações na perna, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (23), no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Minas Gerais, bairro Vila Rica. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o homem pilotava a Yamaha YBR, na cor preta, pela rua Minas Gerais, sentido centro/bairro, parando no movimentado cruzamento com a rua Presidente Vargas, momento que foi atingido pelo Uno, na cor branca, dirigido por uma funcionária de uma empresa funerária da cidade, que seguia pela rua Presidente Vargas e efetuou uma conversão muito ‘fechada’ para acessar a rua Minas Gerais.

Sem tempo para evitar o choque, o home na moto foi atingido pela lateral dianteira esquerda do Uno, caindo no asfalto e se queixando de muitas dores no tornozelo direito.

Funcionários da funerária foram ao local auxiliar sua colega no que fosse possível, inclusive colocando uma outra moto para proteger a vítima de ser atingida por outros veículos até a chegada dos bombeiros e do policiamento de área.

Com o impacto a moto sofreu pequenas avarias como quebra do pisca, retrovisor e riscos no tanque, todos lado esquerdo. Já o Uno da funerária sofreu quebra da ponteira do parachoque e das travas, ambos dianteiros, lado esquerdo.