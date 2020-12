Rapaz se fere em acidente entre duas motos ao lado da praça Moura Andrade

ANDRADINA – Um jovem de 22 anos, identificado apenas por L. M., residente no bairro Pereira Jordão, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de domingo (27), no cruzamento das ruas Paes Leme com Orensy Rodrigues Silva, ao lado da praça central Antônio Joaquim Moura Andrade. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Falcon 400cc, na cor vermelha, pela rua Paes Leme, sentido centro/bairro e, ao chegar no cruzamento citado teve a trajetória interceptada pela Titan 150cc, na cor preta, pilotada por T. S., de 32 anos, que seguia pela rua Orensy, sentido Prefeitura/Praça e atravessou a sinalização de trânsito ali existente.

Com o violento choque os dois condutores caíram no asfalto, tendo o piloto da Falcon deslizado por mais de 10 metros, parando praticamente embaixo de um automóvel estacionado, sofrendo os ferimentos pelo corpo, felizmente sem muita gravidade.

O homem que atravessou o cruzamento sofreu uma pancada na perna esquerda, mas recusou encaminhamento até a unidade de saúde, ficando no local para o registro inicial da ocorrência.

Quando os policiais militares chegaram ao local houve um princípio de confusão entre conhecidos do rapaz da Falcon e o piloto da Titan, mas a pronta intervenção policial dispersou os brigões.

Foi realizado teste de etilômetro (bafômetro) nos dois condutores, tendo o da Falcon acusado para a ingestão de bebida alcoólica. O caso foi apresentado pela PM no plantão policial, tendo o delegado arbitrado fiança no valor de R$ 300,00, sendo paga para que ele responda em liberdade ao processo de embriagues na condução de veículo automotor.

Pela violência da pancada até que as motocicletas sofreram pequenos danos: a Titan teve quebrado o suporte do farol, retrovisor e entortamento do guidão. A Falcon sofreu riscos em todo seu lado direito, como riscos na proteção do farol, estribos, suporte traseiro das mãos, além de quebra do pisca dianteiro, e entortamento do guidão, pedal de freio, e pedaleira traseira, todos lado direito.