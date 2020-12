Dona de casa provoca acidente de trânsito ao tentar entrar com veículo em garagem

ANDRADINA – Um homem de 55 anos, identificado por E. C., sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sábado (26), na rua Princesa Isabel, entre as ruas Presidente Vargas e Pereira Barreto, na Vila Mineira. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado no período da tarde do mesmo dia. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava uma Titan 150cc. Na cor preta, pela rua Princesa Isabel, sentido da rua Presidente Vargas para a Avenida Guanabara e no meio do quarteirão foi surpreendido pela manobra da dona de casa identificada por K. S. B. N., de 36 anos, que ia entrar em sua garagem com o GM Onix, na cor branco.

Sem tempo para frear e evitar a colisão, o motociclista bateu forte contra a porta do passageiro, caindo no asfalto e sofrendo os ferimentos pelo corpo. Por sorte o vidro não foi quebrado, porque se isso acontecesse iria gerar perigo para os dois envolvidos no acidente.

Com o impacto a motocicleta sofreu quebra do espelho retrovisor direito, além de riscos no tanque e entortamento do guidão. Já o GM Onix sofreu alguns amassamentos na porta do passageiro e na caixa de ar, lado direito.

A perícia técnico/científica foi acionada e deve emitir laudo em até 30 dias sobre as causas do acidente.