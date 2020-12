Ladrão furta trator em sitio no bairro Pantera, em Andradina

ANDRADINA – A DIG – Delegacia de Investigações Gerais esta apurando informações que possam levar a identificação de um ou mais ladrões que na madrugada do último sábado (19), furtaram um trator da marca Massey-Ferguson modelo 275, série 300, cor vermelha, de dentro da Estância Estrela, localizada na estrada do Bairro Pantera, no Município de Andradina, proximidades do Posto Viajantes.

Segundo informações, o proprietário do maquinário agrícola deu por falta quando acordou pela manhã de sábado e não avistou mais o trator pela garagem onde costumava deixar estacionado. Desesperado, acionou a Polícia Militar e depois registrou boletim de ocorrência no plantão da Polícia Civil de Andradina, sendo o caso repassado depois para a DIG.

Toda e qualquer informação pode ajudar na localização do trator, qualquer notícia ligue 190 ou 181 para denúncia, o sigilo é absoluto.