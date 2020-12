Jovem de 21 anos fica ferida em capotamento de veículo na estrada de Planalto

ANDRADINA – Uma jovem de 21 anos sofreu escoriações pelo corpo, além de contusões no tórax e abdômen, ao se envolver em acidente de automóvel na noite do último domingo (20), na estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda ao patrimônio de Planalto e à cidade de Murutinga do Sul. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, estava previsto ser transferida para a Santa Casa local para ser submetida a exames de Raio x, já que o aparelho da UPA está quebrado. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 23h quando a jovem dirigia o Ford Ka, na cor preto, pela referida vicinal, seguindo no sentido Murutinga do Sul à Andradina quando, ao passar em uma curva acentuada existente ao lado da ETEC Sebastiana de Moraes (Escola Agrícola), localizada na divisa dos dois municípios, perdeu o controle de direção, bateu violentamente em um pequeno barranco e capotou por várias vezes, tendo o veículo parado com as rodas para cima.

Motoristas que circulavam por aquela estrada auxiliaram a jovem a sair do veículo e ela aguardou sentada a chegada dos bombeiros. O veículo sofreu grande destruição.

Quando policiais militares atenderam a ocorrência constataram odor etílico e questionaram se ela havia ingerido bebida alcoólica, sendo confirmado informalmente, porém, acabou recusando ser submetido ao teste do etilômetro. Foi elaborado multa pela recusa. O veículo foi liberado para uma pessoa legalmente habilitada.