Bombeiros ajudam em parto de bebê no loteamento Nova Canaã

ANDRADINA – Em meio a tantas ocorrências graves de acidentes, afogamentos, picadas de insetos e acidentes domésticos, alguns deles muito graves, os bombeiros de Andradina com a equipe composta por Bravo, Rufino e Esterquile, esteve envolvida em uma digna de se divulgar em rádios e jornais da cidade: esses bombeiros auxiliaram na última segunda-feira (21), no parto de uma criança cuja mãe reside na rua 6 do Nova Canaã, no bairro Gasparelli. A criança está saudável e foi encaminhada até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento para receber os devidos cuidados médicos.

Segundo um dos bombeiros envolvidos, sua equipe de plantão recebeu chamado através do 193 de que uma adolescente de 17 anos, identificada por R. A. S. F., 17 anos, estaria passando mal e por isso necessitava ser encaminhada até a UPA para ser melhor avaliada.

Enquanto os bombeiros se deslocavam na viatura, a adolescente começou a entrar em trabalho de parto sendo inicialmente socorrida por uma parturiente e quando eles chegaram auxiliaram no trabalho final e acabado de dar luz a um menino de 3.250 Kg. Segundo informações, ela não sabia que estava grávida.

Depois do susto inicial da mãe, das pessoas próximas e até da parturiente, os bombeiros realizaram os procedimentos de praxe, como cortar o cordão umbilical e limpar tudo, embalando a criança para protege-la melhor do mundo exterior.

Segundo os bombeiros Bravo, Rufino e Esterquile, esse foi sem duvida um grande presente de Natal para todos os envolvidos nessa ocorrência diferente das demais.