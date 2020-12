Aposentado se fere ao bater Del Rey em defensa metálica da Marechal Rondon

ANDRADINA – Um aposentado de 77 anos, residente na Av. Rio Grande do Sul, centro, em Andradina, sofreu um corte no braço e testa, além de uma contusão (calombo), também na testa, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã do dia 18, no KM 649, da rodovia Marechal Rondon (SP 300), na divisa entre os municípios de Andradina e Castilho. As equipes de resgate da Via Rondon e do Corpo de Bombeiros foram ao local do acidente, mas o idoso recusou encaminhamento até o hospital mais próximo, recebendo apenas os curativos nos ferimentos. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o aposentado dirigia o Ford Del Rey, na cor branco, pela rodovia Marechal Rondon, e tinha como destino Ilha Solteira, onde iria comercializar produtos que ele vende, quando, ao atingir a altura do Km 649, perdeu o controle de direção, saiu além do acostamento, batendo forte contra a defensa metálica (guard rail), existente naquele local.

Com o forte impacto, o idoso bateu forte o rosto e o braço contra o painel do veículo, sofrendo os ferimentos, felizmente sem muita gravidade. Motoristas que passavam por aquele trecho no momento do acidente ajudaram o idoso a sair do veículo e aguardar a chegada das equipes de socorro, bem como do policiamento rodoviário.

Com o impacto o Del Rey sofreu grande destruição de sua parte frontal, lado direito, assim como parte da defensa metálica, que terá que ser substituída por peças novas. Não foi informado quem arcará com os prejuízos da rodovia.