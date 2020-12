Acusado de dirigir embriagado, sem CNH e licenciamento vencido se fere ao provocar acidente de trânsito

ANDRADINA – O aposentado V. S. T. S., de 38 anos, residente na rua Rio de Janeiro, bairro Passarelli, sofreu escoriações pelo corpo e duas graves contusões na perna direita (canela e dobra do pé), ao se envolver em acidente de trânsito na tarde do dia 17, na rua Guararapes, próximo do cruzamento com a rua José Bonifácio, centro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação, já que passaria por exames de raio X para avaliar uma possível fratura na perna. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o aposentado pilotava a motoneta Biz 100cc, na cor verde, pela rua Guararapes, sentido bairro/centro e, segundo informações, quando estava no meio do quarteirão, foi dar uma olhada para trás, perdeu o controle de pilotagem, acabando por invadir a mão de direção contrária, batendo de frente contra um GM Cobalt, na cor prata, dirigido por uma nutricionista de 30 anos, que literalmente parou o veículo e ainda buzinou, mas não pode evitar o acidente.

Policiais militares que faziam patrulhamento pela área central passavam pelo local no momento do acidente e preservaram a cena para socorro da vítima, bem como o trabalho da perícia técnico/científica.

Quando solicitaram a documentação dos condutores e dos veículos, constataram que o condutor da motoneta não era habilitado, estava com o licenciamento dela vencido, além de estar sob efeito de bebida alcoólica, devido o teor etílico, voz pastosa e olhos avermelhados. Foi convidado a soprar o bafômetro, mas ele recusou.

Havia a possibilidade dele ser transferido para a Santa Casa já que havia deslocado o osso do fêmur do quadril. Posteriormente, quando estava sendo atendido na Santa Casa, concordou em ceder material hemático (sangue), para futuro exame de dosagem alcoólica. Foram elaboradas multas pelas três infrações cometidas e a motoneta foi apreendida devido à falta de licenciamento.

Com o choque, o GM Cobalt sofreu quebra do parachoque e amassamento do capô, dianteiros, lado esquerdo. Já a motoneta Biz sofreu quebra do banco, do paralama, retrovisor direito, amassamento do aro dianteiro e riscos na carenagem.