PM captura acusado de dupla tentativa de homicídio em conveniência

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde da última segunda-feira (14), o ajudante geral L. S. O., de 32 anos, residente na rua Piauí (Cecap), bairro Benfica, em cumprimento a Mandado de Prisão temporária expedido pela 2ª Vara da Comarca de Andradina, acusado de dupla tentativa de homicídio qualificado ocorrida em uma conveniência localizada na rua Bandeirantes, centro. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento de uma equipe de Força Tática formada pelo sargento PM Fagundes, cabos PMs Costa Junior e Yoshio, quando passava pelo cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Paraíba, no bairro Benfica, e os PMs o avistaram caminhando pela rua.

Reconhecido de pronto e sabedores de um Mandado de Prisão em aberto contra ele, os policiais desembarcaram rapidamente para realizar a abordagem ao procurado, momento em que ele começou a correr para fugir da captura.

Depois de vários metros correndo ele foi abordado, mas lutou contra sua detenção, sendo imobilizado e algemado para evitar nova fuga. Questionado o porque da fuga, informou que sabia da existência do MP contra ele e que esteve foragido na cidade de Aparecida do Tabuado/MS, após cometer o crime.

Depois foi encaminhado ao plantão policial, onde tomou ciência do MP e depois foi recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

A dupla tentativa de homicídio aconteceu na noite do dia 19 de outubro último, quando as vítimas estavam em uma conveniência localizada na rua Bandeirantes, defronte ao portão lateral do clube ATC, quando lá chegaram seus desafetos, o adolescente J. G. S. B. S., 14 anos, morador da Vila Mineira, e T. H. S. L. S., 21 anos, morador do Bairro Pereira Jordão, momento em que S. L. V. S., sacou um revólver que trazia em sua cintura e atirou na direção daqueles dois, aparentemente atingindo, “de raspão” o adolescente de 14 anos.

Os dois rapazes alvos do crime saíram correndo e o menor de 14 anos J. G. S. B. S., tentou se esconder dentro daquela conveniência, sendo seguido por L. S. O., 32 anos, S. L. V. S., 27 anos, e V. H. S. B., 29 anos, todos moradores do bairro Benfica.

Houve uma luta corporal dentro da conveniência quando L. S. O., pegou uma garrafa e acertou as costas do adolescente que, mesmo ferido saiu correndo dali e só parou no cruzamento das ruas Paulo Marin (antiga Acre) com Marechal Deodoro, ainda no bairro Piscina, de onde foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado e liberado posteriormente.

Vale salientar que a loja de conveniência nada teve a ver com o episódio, apenas o episódio e presa pela segurança de seus clientes.

O delegado de Polícia titular da DIG representou (requereu) pelas prisões temporária dos envolvidos, mas somente a de L. S. O., 32 anos, foi deferida. Um outro acusado se apresentou acompanhado de advogado constituído e no período eleitoral, sendo ouvido e liberado devido a legislação vigente na época. As investigações contra ele continuam.

Depois de cumprido o período de prisão temporária de 30 dias, que pode ser prorrogada por igual período, o delegado da DIG deve encerrar o inquérito e remeter para a Justiça com as alegações finais, podendo ou não requerer que seja convertida em prisão preventiva. Também, dependendo das conclusões investigativas, o acusado pode ganhar a liberdade definitiva.