Polícia Civil prende rapaz de 22 anos acusado de tráfico no Parque São Gabriel

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na manhã da última terça-feira (15), o jovem C. M. M., de 22 anos, residente no Parque São Gabriel, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, quando foi flagrado com uma pedra de crack pesando aproximadamente 5 gramas, um pequeno tablete de maconha (Cannabis Sativa), pesando 26 gramas, além de R$ 370,00 em dinheiro. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acusado aconteceu após investigação deflagrada pela DISE de Andradina e obtenção de mandado de busca e apreensão domiciliar e, com apoio da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina, as equipes dirigiram-se a residência do suspeito no bairro Parque São Gabriel e, após vistoria domiciliar, localizaram uma porção de maconha pesando exatos 26,39 gramas, uma pedra de “crack” de 4,93 gramas, bem como a quantia de R$ 370,00 em notas graúdas e miúdas.

Vale salientar que o jovem C. M. M., já havia sido apreendido por tráfico de drogas na adolescência. Após atingir a maioridade persistiu na traficância e vinha sendo monitorado pela DISE há pelo menos 15 dias. Em interrogatório naquela Delegacia especializada ele negou a traficância, porém, acabou preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Depois de indiciado na DISE pelo tráfico, foi encaminhado ao IML Instituto Médico Legal para exame de corpo delito e depois recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguarda a decisão do juiz se ele responde ao processo preso ou em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus.