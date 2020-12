Conheça as diferenças entre os exames para COVID-19

MURUTINGA DO SUL – A COVID-19 apresenta sintomas leves na maioria dos casos, mas pode ser extremamente agressiva a uma minoria. Costuma ser mais perigoso para idosos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes. Portanto, a gravidade varia de acordo com a evolução dos sintomas e do grupo afetado.

Qual a gravidade da doença?

O número de mortes causadas por Coronavírus pode variar, depende da proporção da faixa etária da população, medidas para contenção do vírus, quantidade de casos que são realmente reportados às autoridades competentes e quão livre o sistema de saúde para receber os casos mais graves. A Organização Mundial da Saúde explica que o Coronavírus é mais mortal que a gripe, mas que é possível contê-lo. Enquanto 3,4% dos pacientes diagnosticados com SARS-CoV-2 entram em óbito, a porcentagem de pacientes mortos por gripe cai para 1%.

Qual a taxa de mortalidade do novo Coronavírus? Ele é mais mortal que a gripe?

O intuito do distanciamento é reduzir a exposição das pessoas em relação ao vírus e aos riscos de contágio e disseminação da doença. Os números de casos tendem a diminuir quando não há interação social. Sempre que possível, as pessoas devem adotar o distanciamento social como a maneira mais efetiva de controlar o coronavírus. Essa recomendação vale para todos.

Como o distanciamento social ajuda no combate ao novo Coronavírus?

Durante o isolamento social, é importante: manter as mãos higienizadas com água e sabão; limpar superfícies e objetos com frequência; espirrar ou tossir cobrindo a boca no antebraço; evitar beijos e abraços; não dividir objetos de uso pessoal como talheres, copos ou aparelhos eletrônicos.

Como posso me prevenir?

Caso o uso do transporte público seja necessário, a recomendação é para que use máscara, evite tocar em superfícies (como corrimões e apoios), utilize álcool em gel 70% para higienizar as mãos, evite sentar ao lado de outros passageiros e lave a mão com água e sabão assim que possível.

Preciso inevitavelmente pegar transporte público. O que fazer para me proteger?

Se expostos repetidamente a uma dose elevada do vírus, os pets podem sim pegar o novo Coronavírus, Sars-CoV-2. Já foram registrados casos da doença em bovinos, camelos, morcegos, cachorros e gatos. Ainda não há evidências científicas de que o Coronavírus em animais seja transmissível para humanos ou para outros animais da mesma espécie.

Animais de estimação podem ter Coronavírus?

No Brasil, muitas cidades e estados já decretaram obrigatório o uso da máscara em ambientes coletivos, seja público ou privado. O descumprimento da regra, em algumas localidades, pode acarretar multas. O uso da máscara ajuda a conter a proliferação do vírus.

Devo usar máscara facial ao sair de casa?

A melhor forma de saber se você foi infectado pelo novo Coronavírus é realizar uma avaliação médica. Para auxiliar no diagnóstico, existem alguns exames que são realizados em laboratórios de confiança, hospitais ou na rede pública de saúde. Atualmente, os exames mais comuns para a detecção da COVID-19 são o PCR e a Sorologia. O primeiro é o exame que CONFIRMA a presença do vírus usando um pedaço do código genético para identifica-lo. O segundo mostra que houve contato com o vírus, pois mede a resposta imune.

Como saber se você está infectado pelo vírus SARS-CoV-2?

Caso o seu resultado tenha dado positivo, é essencial seguir a orientação do médico, só ele pode definir qual é o melhor tratamento para cada caso. Lembramos que a maioria dos casos são assintomáticos ou apresentam sintomas de leves a moderados e não exigem internação. Nos casos graves, os sintomas passam a ser severos, e muitas vezes chegam a afetar mais de 50% do pulmão, o que pode ocasionar insuficiência respiratória e a necessidade do uso de ventilação mecânica em uma unidade de tratamento intensiva (UTI).

Fui diagnosticado com COVID-19. E agora?

Não existe um tratamento específico, mas como um resfriado ou gripe, o tratamento é feito com sintomáticos para febre ou dor, hidratação e repouso. Além disso, como há o risco de disseminação da doença, o isolamento domiciliar é recomendado.

Existe vacina para Coronavírus?

No momento, ainda estão sendo desenvolvidos medicamentos e vacinas específicos para o novo Coronavírus. As pessoas que foram afetadas pela doença ou apresentarem sintomas devem procurar o serviço de saúde para receber instruções de tratamentos adequados. O tratamento deve ser sempre orientado por um médico.

Qual o tratamento para Coronavírus no Brasil?

Ainda não há uma vacina específica para o novo Coronavírus. Muitos pesquisadores estão utilizando de diferentes estratégias para a criação da vacina. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo menos oito tipos de vacinas já estão sendo testadas em humanos, em busca da imunização mais eficiente para o controle da nova doença.