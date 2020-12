Dona de casa fratura joelho ao se envolver em acidente com Biz

ANDRADINA – A dona de casa M. G. F., a “Gracinha”, de 57 anos, residente na rua Humberto de Campos, bairro Peliciari, sofreu escoriações pelo corpo e fratura no joelho esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sexta-feira (27), no cruzamento da rua Acácio e Silva com Av. Barão do Rio Branco, ao lado do “camelódromo”, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu internada. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a mulher pilotava uma motoneta Biz, na cor preta, pela avenida citada, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento com a rua Acácio e Silva, passou direto pela sinalização de trânsito, acertando a lateral dianteira direita do VW Gol, na cor prata, dirigido pelo tapeceiro E. C. A., 43 anos, residente na cohab do bairro Benfica, que seguia pela rua Acácio e silva, sentido centro/bairro e em sua mão correta de direção.

O tapeceiro informou que já tinha passado minutos antes por aquele cruzamento e, quando já retornava para casa, lembrou-se que tinha que pagar a internet, retornando para o centro bancário e seguia normalmente quando a mulher surgiu repentinamente na sua frente. Ele ainda tentou desviar, mas ela bateu forte a motoneta contra a lateral dianteira, lado direito.

Com o choque a mulher bateu o joelho no veículo e no asfalto, sofrendo a fratura no membro, ainda diversas escoriações e contusões pelo corpo.

A motoneta teve a carenagem quebrada, e o BW Gol sofreu amassamentos no paralama dianteiro, quebra da lente do farol e riscos na lataria, todos lado direito.

O cruzamento teve que ser parcialmente interditado para o socorro da vítima e o trabalho da perícia técnico/científica, que deve emitir laudo em até 30 dias.