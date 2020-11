Envolvido em acidente de trânsito e embriagado era procurado pela Justiça

Polícia Militar atendia ocorrência de acidente de trânsito com vítima, quando constatou embriaguez ao volante, falta de CNH e o homem era procurado pela justiça por roubo

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar capturou na noite de quinta-feira (26), um homem identificado por Bruno, de 27 anos e morador em Garça, envolvido em acidente de trânsito (capotamento) e, em consulta detalhada via COPOM, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão (MP) pelo crime com base no artigo 157 (Roubo), expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do MP e permaneceu pela cadeia pública local.

A captura do procurado aconteceu quando os policiais militares de Pereira Barreto, soldados Boaretti e Alessandro foram acionados para atenderem ocorrência de acidente de trânsito com vítima em propriedade rural. No local encontraram o veículo capotado e as vítimas, do sexo masculino e feminino, já socorridas até o pronto socorro do hospital local.

Pelo pronto-socorro, em contato com as vítimas, os PMs notaram que L., 23 anos, profissão desempregada, moradora de Garça, que apresentou-se como condutora do veículo, apresentava sinais de embriaguez.

Convidada a realizar o teste de etilômetro, aferiu-se o resultado de 0,15 decigramas de álcool por litro de ar alveolar, configurando infração de trânsito sem entrar na configuração de crime. Foi constatado ainda que L. não possuía CNH – Carteira Nacional de Habilitação.

Bruno, passageiro, devidamente habilitado, declarou que havia entregado a direção à mulher com intuito de ensiná-la a dirigir. momento em que houve o acidente; informou ainda que já possuía passagem pelo sistema prisional.

Em consulta detalhada via COPOM foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de prisão pelo artigo 157 (Roubo), expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Bruno, também morador de Garça, foi encaminhado ao plantão policial onde o delegado Dr Rafael registrou os fatos recolhendo-o à cadeia pública de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.