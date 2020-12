Mãe tinha ciência que pai abusava sexualmente da filha de 14 anos

Outro filho do casal, de 17 anos, era constantemente vítima de maus-tratos praticados pelo pai

SELVÍRIA (MS) – A Polícia Civil da cidade de Selvíria-MS, distante 75 Km de Três Lagoas, cumpriu no início da manhã desta terça-feira (01) dois mandados de prisão contra um casal, que por anos, submetia os próprios filhos a abusos.

Chegou ao conhecimento da polícia, através do Conselho Tutelar, a informação de que, no Assentamento Canoas, um pai estaria praticando abusos contra os filhos. Com o homem de 43 anos convive sua esposa de 36 e quatro filhos, sendo dois meninos de 04 e 17 anos e duas meninas de 11 e 14 anos.

As investigações apuraram que o adolescente de 17 anos era constantemente vítima de maus-tratos praticados pelo pai, apresentando, inclusive, lesões pelo corpo. Em escuta especializada, a adolescente de 14 anos relatou que sofria abusos sexuais desde seus 11 anos de idade e o autor seria o pai. Diante dos fatos narrados, a polícia requisitou exame de corpo de delito, que confirmou a suspeita. A outra filha do casal, de 11 anos, também tinha sido vítima de abusos sexuais. Durante todos os anos de abusos físicos e psicológicos sofridos aos filhos, a mãe teve ciência e nunca denunciou e nem mesmo pediu ajuda as autoridades competentes ou tentou impedir que os crimes acontecessem.

Diante os crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do pai por estupro de vulnerável e maus-tratos e da mãe, pelos mesmos crimes, pois ela tinha obrigação legal de defender os filhos e, ao se omitir, permitiu a prática reiterada dos delitos praticados pelo marido.

OUTROS CRIMES

A Delegacia de Polícia Civil de Selvíria está apurando outros delitos, da mesma natureza, praticados pelo homem e já localizou outra vítima, hoje adulta, mas que foi violentada quando criança. Por isso, é solicitado que quem tiver informações sobre esse ou outros casos praticados pelo acusado, que procure a unidade policial ou denuncie através do WhatsApp (67)3579-1166. Toda a sociedade é responsável pela proteção de crianças e adolescentes. Qualquer sinal de abuso, DENUNCIE!!!

Fonte: radiocacula.com.br