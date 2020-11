Rocam prende ajudante geral acusado de tráfico na Vila Mineira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (25), o serviços gerais Thiago Henrique Salamanca Líbano da Silva, 21 anos, residente no loteamento ‘Quinta dos Castanheiras’, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 07 porções de maconha (Cannabis Sativa), R$ 310,00 em dinheiro e um celular Motorola. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida. Salamanca tem diversas passagens e, segunda Polícia, está envolvido na guerra de gangues de jovens de bairros da cidade.

A prisão do acusado aconteceu durante o patrulhamento pela Rua Paulo Marin – proximidades do CSU (Centro Social Urbano), Vila Mineira, quando os cabos PMs Lima Augusto e Silvio, da ROCAM, observaram quando Salamanca, conhecido nos meios polícias pela prática da traficância, saía do local na garupa de um mototáxi.

Diante da circunstância, foi sinalizado para o mototaxista parar, que foi obedecido. Neste momento Salamanca saltou da motocicleta, retirou o capacete, jogou em direção aos policiais e empreendeu fuga a pé para o interior do CSU. Foi realizado o acompanhamento e notado que o indivíduo corria com uma das mãos na cintura sendo detido logo depois; ainda imobilizado no solo continuava com uma das mãos na cintura.

Como ele já havia sido preso antes por porte de arma, havia a suspeita de estar portando um revólver. Ao ser submetido à busca pessoal, foram encontrados em seu poder 07 porções de maconha embaladas individualmente para comércio, R$ 310,00 em dinheiro e um celular Motorola.

Em virtude das evidências, foi dada voz de prisão pela prática do crime Art 33 da lei 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.

Conduzido ao plantão permanente com apoio do Comando de Força Tenente PM Douglas, Força Tática equipe do Sgt Estigarribia e Sgt Crepaldi, a delegada Dr Carolina Tucunduva da Silva ratificou a voz de prisão mantendo o indicado recolhido na carceragem do Plantão Permanente pelo crime de tráfico de entorpecentes. Como não está havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus, ele foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto na manhã de quinta-feira (26), onde aguardou a decisão do juiz se vai responder ao processo preso, ou em liberdade.

ROUBO TENTADO

Em 29 de março de 2017, então com 18 anos, Salamanca foi preso pela PM acusado de tentativa de roubo, quando abordou um adolescente no cruzamento das ruas Dom Nosso com José Bonifácio, centro e, simulando estar armado, tentou levar seu telefone celular. O menor recusou entragar o aparelho e o acusado acabou tentando fugir. Uma testemunha flagrou a ação dele e acionou a Polícia Militar, detendo-o a poucos metros dali.

HOMICÍDIOS

Segundo policiais militares, quando menor, Thiago Salamanca esteve envolvido em dois homicídios. Um deles, com requintes de crueldade, assassinou com um palanque (tora) de madeira, um adolescente de 13 anos e abandonou seu corpo em um matagal existente no final da rua 1 da cohab Gasparelli. O caso chocou toda a cidade de Andradina.

Outro crime em que ele teve participação foi o homicídio de um jovem e a tentativa de homicídio contra outro que estavam sentados em frente de uma casa pela rua Espírito Santo, próximo da EMEF Josepha de Jesus Carreira, no bairro Benfica. Investigações posteriores descobriram que os crimes foram devido a guerra de gangues de jovens dos bairros Benfica e Pereira Jordão, onde Salamanca morou por longo período antes de se mudar para a casa de parentes no “Castanheira”.