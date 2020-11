Homem é agredido a facadas após sofrer tentativa de homicídio no bairro Benfica

ANDRADINA – Até o fechamento desta edição, estava internado em estado grave na UTI – Unidade de Terapia Intensiva da Irmandade Santa Casa de Andradina, o serviços gerais Vanderley de Campos Filho, de 44 anos, atingido com pelo menos 5 golpes de faca ao sofrer tentativa de homicídio na noite de terça-feira (24), em um bar localizado na rua Paraíba, próximo do cruzamento com a rua Tiradentes, bairro Benfica. O autor identificado por João Paulo de Souza, 32 anos, fugiu do local dos fatos e não foi localizado pela Polícia Militar. O caso foi registrado pela PM no plantão policial.

Não foi possível apurar a motivação da briga, mas os dois homens estavam no “Bar do Baiano” e, por motivos a serem apurados pela Polícia Civil, iniciaram uma breve discussão e o criminoso, que é filho do dono do bar, se apoderou de uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima, atingindo-a no lado esquerdo do tórax, um pouco abaixo do coração, antebraço (possível tentativa de se defender) barriga, cujas vísceras ficaram expostas, e ombro.

A vítima caiu na entrada do bar, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi imediatamente transferido para a Santa Casa local, onde foi operado durante a noite e permaneceu internado na UTI, tendo as próximas 72 horas desde os fatos sido crucial para sua sobrevivência.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, mas o agressor e filho do dono do bar já havia fugido, tomado rumo ignorado e não foi localizado. Espera-se que ele se apresente na Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre os fatos, ou então poderá ter a prisão temporária requerida à Justiça. A arma do crime também não foi encontrada.