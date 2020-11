Princípio de incêndio em churrasqueira de espetinho causa pânico e correria

ANDRADINA – Um princípio de incêndio ocorrido no início dos trabalhos na tarde de segunda-feira (23), em uma churrasqueira do “Espetinho do Garapa”, localizada no cruzamento das ruas Ceará, com dom Bosco, centro, causou um baita de um susto e correria nos funcionários e proprietários. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas antes que ela se espalhasse para todo o estabelecimento comercial.

O princípio de incêndio aconteceu quando o funcionário responsável acendeu a churrasqueira e aguardava que o carvão virasse brasa para iniciar a colocação dos espetinhos para assar.

Quando a temperatura se elevou, a chaminé começou a pegar fogo e ficou fora de controle, causando a emissão de uma volumosa coluna de fumaça, que rapidamente se espalhou por todo o comércio, que por sorte é bastante arejado.

Constatando que o fogo estava fora de controle, os funcionários saíram do local e aguardaram a chegada dos bombeiros. Por sorte Ninguém se feriu.

O Espetinho do Garupa funcionou normalmente no outro dia.

INCÊNDIO SEMELHANTE

Recentemente outro incêndio semelhante aconteceu na chaminé da rotisseria São José, localizada na rua Paes Leme, entre as ruas Ceará, com Rio de Janeiro. A rápida ação do proprietário do restaurante e a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros evitaram que as chamas se espalhassem para outros estabelecimentos comerciais, que ficam muito próximo.

A gordura que sai dos pratos de carne assados e que se acumularam nas paredes da chaminé, foi apontada como a responsável nos dois casos pelo incêndio volumoso. Os proprietários informaram que a manutenção e limpeza será feita em menor espaço de tempo agora, para evitar futuros incidentes como esses.