PM prende dupla e liberta homem que estava sendo levado para o tribunal do crime

ARAÇATUBA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (24), uma dupla acusada de homicídio qualificado tentado, sequestro, cárcere privado e associação criminosa, aos flagra-los com uma vítima amarrada dentro de um veículo VW Gol, na cor branca (Araçatuba/SP), quando a encaminhavam para o tribunal do crime, onde provavelmente seria executada por ser oposição a uma facção que domina os presídios brasileiros. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes, indicadas e permaneceu a disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu quando policiais militares da RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicleta), durante patrulhamento pela cidade de Araçatuba/SP, ouviram o COPOM – Comando de Operações da Polícia Militar informar que pelo bairro Jussara havia indivíduos brigando por causa de droga.

Na sequência houve reiteração da informação de que um indivíduo estaria em cima do telhado de uma residência pedindo por socorro, pois havia homens armados querendo mata-lo. Na terceira reiteração a companheira da vítima informou que havia vários indivíduos armados tentando matar seu amásio, dizendo que se tratava de integrantes de uma facção criminosa.

O COPOM passou novamente que desta vez havia uma briga generalizada em via pública; depois voltou a informar que próximo ao local dos fatos havia indivíduos armados correndo pela via. Na última reiteração foi informado que pela Rua Ignês Aparecida de Abreu Bernardes, indivíduos estariam amarrando uma corda no pescoço de um homem e que a vítima teria sido colocada num veículo branco e que saíram do local.

Imediatamente os PMs iniciaram diligências com o intuito de localizar o veículo, quando visualizaram um VW/Gol, de cor branca, em alta velocidade pela Rua Anhanguera, em ziguezague e ultrapassando os veículos que circulavam pela via. Foi realizada a abordagem pela Rua Anhanguera porque, provavelmente, houve pane no veículo.

Durante a abordagem, a vítima disse aos policiais que os autores iriam matá-lo e por estar muito machucado solicitou ajuda. No veículo, além da vítima, havia dois homens, os quais apresentaram versões divergentes sobre os fatos.

O veículo Gol não possuía o banco do passageiro da frente e era possível visualizar um dos indivíduos abaixado, virado para trás, aparentando estar segurando a vítima. A vítima informou que era oposição de uma facção criminosa e que estaria sendo levado ao tribunal do crime para ser julgado.

Os PM tiveram que acionar o Resgate do Corpo de Bombeiros para socorrer à vítima ao hospital, já que se encontrava bastante machucada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos acusados pelos crimes de homicídio qualificado tentado, sequestro, cárcere privado e associação criminosa, sendo conduzidos à Central de Flagrantes para as providências de polícia judiciária, permanecendo presos à disposição da Justiça. O veículo VW/Gol CLI 1.8, ano 1996, ficou apreendido pelo DP.