Polícia Civil identifica adolescentes que realizaram madrugada de terror no jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina, através das equipes da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes esclareceu que adolescentes moradores do bairro Pereira Jordão, estão envolvidos em uma madrugada de terror ocorrida no último dia 27 de outubro no Jardim Europa, realizando roubos, tentativas de homicídio e ameaças, envolvendo 8 vítimas no total. Todos foram identificados, ouvidos pela Polícia e respondem em liberdade aos processos pelos Atos infracionais.

Segundo o apurado pela Polícia Civil, uma associação criminosa formada por adolescentes do bairro Pereira Jordão aterrorizaram aquele bairro e a motivação dessa barbárie foi a constante briga de gangues de jovens desses bairros que acontece na cidade de Andradina e os adolescentes almejavam amedrontar pessoas do bairro rival.

Desde a primeira onda dessa guerra já morreram mais de 20 pessoas assassinadas, algumas delas inocentes e foram feridas a tiros pelo menos outras 40. Os primeiros membros presos pela Polícia e condenados pela Justiça receberam condenações exemplares, alguns com 26 anos de reclusão, outro 42 e um com aproximadamente 60 anos de cadeia, já que foi flagrado traficando dentro da penitenciária.

Naquela madrugada de 27 de outubro, os adolescentes fizeram oito vítimas no total, das quais três foram vítimas de roubo, três de tentativas de homicídio e duas de ameaças.

As equipes de investigações da DIG e da DISE identificaram os adolescentes, os quais já são bem conhecidos no meios policiais, possuindo diversas passagens, tais como tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte de arma, todos envolvidos em brigas de gangue.

Após a identificação dos adolescentes o delegado da DIG representou (requereu) por buscas nas residências dos mesmos, sendo deferido (concedido) pela justiça e na última quarta-feira, 18/11/2020, foi realizada Operação Policial para cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências dos adolescentes do bairro Pereira Jordão, sendo que, durante a operação, foram localizadas uma munição de revólver intacta na casa de um deles e uma pequena porção de maconha na casa de outro.

Os adolescentes foram conduzidos, com seus responsáveis, para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais, ouvidos e liberados.

Finalizados os registros das ocorrências os boletins dos inquéritos instaurados dos atos infracionais foram encaminhados para a Vara da Infância e Juventude para as providências cabíveis por parte da Justiça. Eles podem até ter ordenadas suas ordens de apreensões concedidas.