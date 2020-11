Realizada Solenidade Comemorativa do Aniversário de 27 anos do PROERD

Juntamente com a solenidade, aconteceu também o Encontro Técnico Anual de Instrutores PROERD

ARAÇATUBA – Na última quinta-feira (19, na sede do Comando de Policiamento do Interior Dez (CPI 10), os instrutores e mentores do PROERD – Programa de Erradicação e Resistências às Drogas, de Araçatuba e região, participaram do “Encontro Técnico Anual de Instrutores PROERD e Solenidade Comemorativa do Aniversário de 27 anos do PROERD”, coordenado pelo DPCDH através de plataforma virtual.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é desenvolvido pela PMESP desde 1993, tendo como março inicial o dia 19 de novembro, data da primeira formatura de instrutores em São Paulo, levado a feito desde então por policiais militares que ministram aulas para crianças e adolescentes em todo o Estado, por meio de um termo de cooperação entre as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Educação.