Adolescente envolvido em homicídio em Birigui é apreendido pela Polícia Civil de Andradina

ANDRADINA – Um adolescente de 17 anos, acusado de estar envolvido no assassinato do pintor Izau Souza da Silva Júnior, então com 27 anos, que foi encontrado morto na tarde de 1.º de outubro deste ano, em uma estrada de Birigui/SP, foi apreendido pela Polícia Civil de Andradina em cumprimento a mandado de apreensão. O investigado foi encontrado e levado para a Delegacia de Investigações Gerais acompanhado da mãe. Ele usou do direito de não se pronunciar e ficou à disposição da Justiça. A polícia continuará as buscas pelos outros três adolescentes. Todos devem responder por ato infracional/latrocínio.

A detenção do menor infrator aconteceu quando policiais civis de Birigui informaram à Polícia Civil de Andradina de que um dos autores de um homicídio ocorrido em outubro Birigui estaria escondido em Andradina. Com base nas informações recebidas, os policiais de Andradina iniciaram diligências que resultaram na localização e captura do adolescente foragido.

DOIS DIAS DESAPARECIDO

Segundo a Polícia, o crime aconteceu na noite de 29 de setembro e foi praticado por quatro adolescentes residentes no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui. O objetivo do grupo seria roubá-lo, mas ele teria resistido, por isso foi assassinado. O corpo do pintor ficou dois dias desparecido.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a investigação, na noite de 29 de setembro a vítima foi até o Portal da Pérola comprar entorpecentes. Ele conduzia uma GM Vectra, foi rendido pelos adolescentes e obrigado a seguir pela estrada de terra que liga o residencial ao bairro rural Casa de Tábua.

No trajeto, o carro teria parado após pane e, aproveitando, Izau teria reagido. Ainda de acordo com a investigação, nesse momento ele foi agredido com pauladas e facadas. Em seguida, os adolescentes teriam amarrado e amordaçado o pintor, que foi abandonado em uma mata próximo à estrada.

CARRO

A polícia apurou que os investigados conseguiram guinchar o veículo de volta até às imediações do Portal da Pérola, onde roubaram as rodas e o aparelho de som. O grupo também roubou objetos pessoais da vítima, incluindo celular, relógio, tênis e boné.

A mãe de Izau havia registrado um boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento dele. Ela contou que o filho havia saído de casa dizendo que levaria um sorvete para a namorada. A jovem confirmou ter estado com ele, que foi embora após discutirem.

O corpo foi encontrado por familiares somente no dia 1.º de outubro, no complemento da rua José Masson, em trecho de terra. O carro foi localizado na mesma via, sem as rodas.

INQUÉRITO

Um inquérito foi instaurado pelo delegado Marcel Basso, que esclareceu o crime com a ajuda da equipe de investigação. Ele representou à Vara da Infância e Juventude pela apreensão dos adolescentes e os mandados foram expedidos no último dia 10. Foram realizadas buscas na cidade, mas os investigados não foram localizados. Agora restam localizar outros três envolvidos. (com informações do Hoje+ Araçatuba)