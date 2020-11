Casal ferido em acidente entre moto e ônibus na estrada que demanda aso Friboi

ANDRADINA – Um casal formado por um homem de 22 anos e a esposa de 20, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, bairro Santa Cecília, sofreu diversas escoriações e contusões pelo corpo, sendo os da parte feminina com maior gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito na noite da última quinta-feira (19), na estrada vicinal José Batista Sobrinho, que liga a marginal direita da rodovia Marechal Rondon ao Friboi. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, a mulher precisou ser encaminhada à sala de emergência, onde passou por exames de raio X para verificação de fraturas. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 22h, quando o casal seguia a bordo da CG 125, na cor cinza, pilotada por R. H. A. R., pela referida vicinal e, segundo informações, teria efetuada uma manobra brusca, entrando na frente de um ônibus VW, na cor branca, pertencente a uma empresa de transportes dos funcionários daquela indústria frigorífica.

O motorista do ônibus A. B. S., informou a reportagem que seguia normalmente e percebeu a motocicleta com o casal entrando repentinamente na frente do coletivo. Para não passar por cima de moto e seus ocupantes, o motorista usou os freios, provocando uma grande frenagem, batendo ainda o parachoque dianteiro, lado esquerdo, contra a moto e derrubando o casal n o asfalto. Por muito pouco o acidente não resulta em vítima fatais.

Com a queda o casal foi jogado contra a guia de sarjeta do canteiro central daquela vicinal, sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo. A motocicleta foi arrastada por vários metros.

O motorista não soube informar se o casal na moto estava no mesmo sentido que ele ou se estava na outra pista, em sentido contrário (rumo a cidade) e teria efetuado manobra brusca de retorno para o frigorífico. Não foi possível ouvir o casal já que estava sendo atendido pelos bombeiros.

A via ficou interditada por quase uma hora para o socorro das vítimas e a remoção dos veículo do local. A perícia técnico/científica compareceu posteriormente.