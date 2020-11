Mulher ferida em acidente entre Biz e Uno ao lado do clube Cecam

ANDRADINA – A dona de casa A. C. R., de 45 anos, residente no bairro Gasparelli, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão mais grave no braço esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (18), no cruzamento das ruas Paraíba com Santos Dumont, ao lado do clube Cecam, no bairro Benfica. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros e serviço de ambulância até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a mulher pilotava a motoneta Biz, na cor preta, pela rua Paraíba, sentido centro/bairro e ao se aproximar do cruzamento citado, foi literalmente atropelada pelo Fiat Uno, na cor prata, dirigido pela também dona de casa R. M. S. M., que seguia pela rua Santos Dumont e invadiu a preferencial da vítima e a atingiu praticamente no meio da via.

Com o choque a vítima foi jogada a vários metros de distância, sofrendo escoriações nos joelhos, braços, cotovelos e a contusão no punho esquerdo. Ela seria submetida a exames de Raio X para constatar se houve fraturas ou não.

A pancada foi tão forte que destruiu a lateral da motoneta e arrancou o parachoque dianteiro do Uno.

Quando os policiais militares que atenderam a ocorrência foram conversar com a motorista do Uno, perceberam que ela poderia estar sob efeito de bebida alcoólica ou de medicamentos, já que apresentava dificuldade de raciocínio. Ao ser convidada para soprar o bafômetro pacífico (que fica verde ou vermelho), ela se recusou e acabou sendo autuada pela recusa.

Ao consultar a documentação dos veículos e dos condutores, os policiais constataram que a CNH – Carteira Nacional de Habilitação da motorista do Uno estava vencida, elaborando outra multa pela infração cometida. O Uno foi liberado para o irmão dela, que compareceu ao local do acidente.

MIL NOTICIAS/Agência