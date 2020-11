PM resgata homem que foi sequestrado e prende dois suspeitos em Araçatuba

De acordo com as primeiras informações da polícia, a vítima estava muito machucada

ARAÇATUBA – A Polícia Militar resgatou um homem que foi sequestrado nesta terça-feira (24), na Rua Anhanguera, marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba (SP). As informações são do SBT Interior.

De acordo com as primeiras informações da PM, eles receberam uma denúncia informando que o homem havia sido sequestrado e iniciaram as buscas pela vítima.

Em determinado momento das buscas, os policiais encontraram os criminosos junto com a vítima e conseguiram fazer a abordagem.

Segundo a polícia, a vítima estava muito machucada e o resgate precisou ser chamado para socorrê-la.

Quatro suspeitos foram detidos.

