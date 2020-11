Funcionário da Prefeitura de Andradina ferido em acidente próximo do ‘Atacadão’

ANDRADINA – O funcionário da Prefeitura de Andradina, Y. M. S., 26 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (18), na Av. Guanabara, cruzamento com a rua Princesa Isabel, na saída do Atacado Leve+, na Vila Mineira. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a Honda Bros, 150cc, na cor preta, pela Av. Guanabara, sentido centro/trevo, e quando passava em frente do Atacado Leve + teve a trajetória interceptado pelo VW Fox, na cor prata, dirigido pelo aposentado A. M., de 77 anos, que havia saído do estacionamento do supermercado e tentava efetuar manobra de conversão naquele cruzamento afim de retornar para o centro da cidade.

Com o violento impacto o rapaz bateu ainda o corpo contra o veículo foi jogado no asfalto, sofrendo os ferimentos pelo corpo. Aparentemente não houve fraturas.

A motocicleta Bros sofreu pequenas avarias, já que foi mais o corpo do rapaz que danificou o Fox, que sofreu amassamentos nas duas portas e um rasgo na caixa de ar, todos do lado esquerdo.

SOLUÇÃO

Comerciantes com empresas instaladas naquelas proximidades do Atacado Leve+ fizeram questão de informar para a reportagem que o problema de acidentes naquele cruzamento só vai ser resolvido quando o setor de trânsito da Prefeitura de Andrade vai acontecer quando foram implantados paralalepípedos em toda extensão da avenida, e o mais urgente até a rua Cuiabá, ou ainda a construção de um canteiro central desde a rua Bandeirantes até o trevo e só sendo possível cruza-la onde existir semáforos.

SEGUNDO ACIDENTE

Esse é o segundo acidente que o aposentado se envolve. O outro aconteceu no início do ano no cruzamento das ruas Campo Grande com 13 de Maio, fundos de uma garagem de ônibus, também na Vila Mineira, quando mãe e filha em uma Biz bateram no veículo que ele dirigia e atravessou a sinalização de trânsito. No episódio, a mãe sofreu fratura em uma das pernas e a filha escoriações graves pelo corpo.