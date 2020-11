Dupla em moto bate em Biz, derruba mulher no asfalto e foge sem prestar socorro

ANDRADINA – A Polícia Militar não conseguiu localizar ou identificar dois rapazes que, em uma motocicleta, provocou acidente de trânsito na tarde de terça-feira (17), na ruas Presidente Vargas, entre as ruas São Paulo e Marechal Deodoro, centro, e fugiu do local sem prestar socorro a uma mulher que pilotava uma motoneta Biz, na cor preta. Uma amigo socorreu-a até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente.

O acidente aconteceu quando a mulher pilotava a motoneta Biz, na cor preta, pela rua Presidente Vargas, sentido centro/bairro e poucos metros depois de cruzar o semáforo com a rua São Paulo, foi atingida por uma motocicleta ocupada por dois rapazes. O choque fez com que ela perdesse o equilíbrio e caísse no asfalto sofrendo escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves.

Depois da queda ela recebeu auxílio de uma moradora de uma residência próxima do acidente até que um amigo a encaminhasse com veículo próprio até a unidade médica.

A motoneta Biz sofreu quebra do retrovisor esquerdo e riscos na carenagem. A outra moto nem chegou a ser identificada que tipo era, já que o condutor fugiu do local do acidente.