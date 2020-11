Operário de frigorífico ferido em acidente na marginal esquerda da Rondon

ANDRADINA – Um operário do frigorífico local, de 47 anos, residente na rua Holanda, no jardim Europa, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no ombro direito, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira, 17, na marginal esquerda (rua Manoel Messias dos Santos) da rodovia Marechal Rondon, cruzamento com a rua Homero Rodrigues Silva, no bairro Santo Antônio. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, fo melhor avaliado por uma equipe médica e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o operário pilotava a CG 125c, na cor vermelha, depois de sair do seu turno de trabalho, seguindo pela referida marginal, sentido trevo da Av. Guanabara/jardim Brasil e no cruzamento citado, tentou ultrapassar em faixas contínuas dois veículos que estavam à sua frente, sendo que o mais adiantado, um Hiyundai HB20, na cor bege, iniciava manobra à esquerda para adentrar na rua Homero Rodrigues Silva, sentido à cidade.

Sem tempo para frear, o operário bateu forte a moto e o corpo contra a lateral esquerda do HB20, caindo a vários metros de distância e, em consequência, sofrendo os ferimentos pelo corpo, felizmente sem muita gravidade. Ele até se recusava a princípio a ir até uma unidade médica para ser melhor avaliado, porém, com o início das dores pelo corpo, acabou resolvendo se submeter a uma avalição.

Já as duas mulheres que estavam no veículo, sendo a motorista moradora no bairro Gasparelli, informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que parou naquele cruzamento e acionou a seta antes de iniciar a manobra para acessar a rua Homero, porém, o condutor da motocicleta ultrapassou os dois veículos praticamente parados no local.

Com o forte choque a motocicleta teve o guidão e bengalas entortados, quebra do retrovisor, amassamento no tanque e quebra do banco. Já o HB20 sofreu rasgo na porta e da caixa de ar, além de amassamento da porta do lado do motorista. As mulheres ficaram muito assustados depois do acidente.